Türkiye Gazetesi

Hollanda'da alınan önlemlere göre kafe, restoran ve süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalıyor.





Ülkede artan Covid-19 vakaları üzerine 4 Aralık'a kadar “kısmi kapanma” uygulamasına geçen Hollanda'da akşamları sokaklar boşaldı.



Sosyal mesafe kuralları da geri getirildi. Uygulama sonrası şehirlerde işlek caddelerde tek tük insan görülürken salgının ilk aylarında görülen görüntüler ortaya çıktı.





Bu arada, yeni koronavirüs tedbirleri sebebiyle Lahey dahil birkaç şehirde protesto gösterisi tertip edildi. 17 milyon nüfuslu ülkede dün 13.848 yeni Covid-19 vakası görülürken 33 kişi de bu enfeksiyondan hayatını kaybetti.



Hollanda’da artan korona vakaları kısmi kapanma getirdi Hollanda'da korona virüs salgınında vaka sayısının artması nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında 3 haftalık kısmi kapanma kararı alındı.

Hollanda’da korona önlemleri arttırılabilir Hollanda'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle hükümetin yeni önlemler alınması gündeme geldi.