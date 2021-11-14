Türkiye Gazetesi

Emlakçı, 22,6 metrekarelik evi “benzersiz mülk” ifadesiyle pazarlıyor. Tanıtımda küçük evde bir yatak odası, hol, mutfak ve banyo bulunduğu ifade ediliyor.

Banyoda da tuvalet ve duş bulunuyor. Ön tarafı gökkuşağı renkleriyle boyanan evin bahçesi yok.

DAHA ÖNCE MORG OLARAK KULLANILIYORDU

Evin kapısı da doğrudan caddeye açılıyor. Kaycee ve Andrew Olague çifti tarafından bir sene önce satın alınan ev, daha önce morg olarak kullanılmış.

Evin satılmak istendiği fiyata Sheffield’da 5 odalı bir müstakil ev satın almak mümkün.

İngiltere’de otobüsten küçük ev 8 milyon liraya satışta İngiltere’nin başkenti Londra’da filmlere konu olan Notting Hill semtinde otobüsten bile küçük bir ev, 600.000 sterline (8 milyon TL) satışa çıkarıldı.