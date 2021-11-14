Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı belirtildi.
Göçmenlerin bilinmeyen bir yöne doğru götürüldüğü kaydedilen açıklamada, bir kaç saat sonra bu grubun Polonya güvenlik güçlerince sınırın başka bir bölgesinden Belarus topraklarına geri itildiği ifade edildi.
Açıklamada, bu göçmenlerin Belarus tarafında geçen hafta oluşturulan kampa geri döndüğü aktarıldı.
AB ile Belarus arasında mülteci krizi AB ile Belarus arasındaki mülteci krizi restleşmeye dönüştü. AB’nin yeni yaptırım kararı alacağını duyurmasının ardından Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avrupa'nın gazını kesmekle tehdit etti.
Ukrayna’dan göçmen krizine önlem: Belarus sınırına 8 bin 500 asker gönderilecek Ukrayna İçişleri Bakanlığı, başta Polonya olmak üzere Belarus ile sınırı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan göçmen krizinin Ukrayna’yı da etkilemesi ihtimaline karşı sınıra 8 bin 500 asker ve 15 helikopter gönderileceğini açıkladı.
Polonya topraklarında bekleyen göçmenler Belarus'a geri itildi
Polonya ve Belarus arasındaki göçmen krizi devam ediyor. Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı bildirildi.
Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı belirtildi.
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