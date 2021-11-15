Türkiye Gazetesi

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi devam ediyor, göçmenler zorlu koşullara rağmen sınırda bekleyişlerini sürdürüyor. Almanya’nın Köln kentinde göçmenlerin sınırdan içeri alınmaması protesto edildi.



Ellerinde “Hiç kimse yasadışı değildir”, “İnsanlar piyon değildir” ve “Dayanışma sınır tanımaz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sınırda bekleyen göçmenlerin yaşadığı kötü duruma dikkat çekti.



Belarus sınırındaki mültecilerle dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, Hans-Böckler Meydanı’ndan Dom Katedrali'ne kadar yürüdü. Yapılan konuşmalarda Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarını sığınmacılara açılması istenirken, Almanya’nın da sorumluluk alması çağrısında bulunuldu.



Almanya’nın Köln kentinde göçmenlerin sınırdan içeri alınmaması protesto edildi.



Gösteriye katılan Köln Uyum Meclisi Eş Başkanı Ahmet Edis yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki insanlık dışı durumu kınadıklarına belirterek, “Köln’de birçok sivil toplum kuruluşu olarak, orada insanlığa aykırı ve hukuk dışı duruma karşı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada toplanan insanlar Alman devletine bu insanların Almanya’ya alınması gerektiğini dile getiriyor” dedi.





“SINIRDA BU SOĞUKTA KALMAK ZORUNDA OLAN İNSANLAR MAĞDUR DURUMDA”



Göstericilerden Manfred Pik ise, Avrupa’nın mültecileri alabilecek kapasiteye sahip çok büyük ve çok zengin ülkeler topluluğu olarak gördüğünü ifade ederek, “Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden ve mültecileri almayı reddediyor bu felaket bir durum. Sınırda bu soğukta kalmak zorunda olan insanlar mağdur durumda” dedi.



Polonya topraklarında bekleyen göçmenler Belarus'a geri itildi Polonya ve Belarus arasındaki göçmen krizi devam ediyor. Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı bildirildi.

Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenlere polis müdahalesi Belarus sınırından Polonya’ya geçmeye çalışan göçmenler Polonya silahlı kuvvetlerinin müdahalesi ile karşılaştı

