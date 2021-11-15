Türkiye Gazetesi

BBC’de yer alan habere göre Trump’ın aile şirketi Trump Organizasyon, CGI Merchant Group ile Trump’ın otelinin satışı için anlaştığı belirtildi. Resmi devrinin 2022’nin ilk çeyreğinde yapılacağı işaret edilen otelin satışı için 375 milyon dolara anlaşıldığı ve satışın ardından otelin isminin değiştirileceği yeni isminin de Waldorf Astoria olacağı ve Hilton Group tarafından yönetileceği bilgisine yer verildi.

60 YILLIK KİRA KONTRATI BULUNUYOR

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın aile şirketi Trump Organizasyonun 60 yıllık kira kontratının bulunduğu 263 odalı otel için 2019’dna bu yana alıcı aradığı biliniyor. Otelle ilgili ABD Senatosunda, "otelin yabancı hükümetlerden milyonlarca dolarlık ödeme alarak federal yetkililerin diğer hükümetlerden hediye veya ödeme almasını yasaklayan ilgili Anayasa maddesini" ihlal ettiği iddialarıyla Trump aleyhinde soruşturma açılmıştı.

TRUMP’IN BAŞKANLIK DÖNEMİNDE FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Soruşturmada, Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde otelin 70 milyon dolar zarar ettiği ve yabancı hükümetlerden 3,7 milyon dolarlık ödeme aldığı ortaya çıkarılmıştı. Trump Organizasyonu ise soruşturmaya dair raporu "yanıltıcı" olarak değerlendirmişti. Beyaz Saray'ın birkaç sokak yakınında bulunan otel, Eylül 2016'da açılmıştı. Bina 2012'de Trump Organizasyonu tarafından satın alınırken, otel olarak faaliyete geçmesi Trump'ın Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmasının ardından gerçekleşmişti.

Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında gözaltı kararı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile bağlantıları olduğu yönündeki asılsız iddiaları içeren Steele dosyasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dosyada yazıları yer alan Rus analist Danchenko gözaltına alındı.