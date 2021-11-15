Salgının başından beri virüsün çıkış noktasının işaretler ettiği hayvan pazları, pandeminin ilk döneminde kapalı kaldı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda hayvan pazarında yüksek riskli 18 virüs tespit edildi.
71 VİRÜSTEN 18'İ YÜKSEK RİSKLİ BULUNDU
Çin’in Vuhan şehrinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında şimdiye dek iki teori vardı. Birinci teori virüsün Vuhan’da hayvan pazarından çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı yönünde, ikinci teori ise Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığı şeklinde...
Henüz virüsün tam kaynağının tespit edildiği net bir araştırma yok fakat Vuhan’daki canlı hayvan pazarı teorisi daha ön plana çıkıyor. İngiliz bilim adamı Dr. Eddie Holmes virüsün hayatımıza girmeden 5 yıl öncesinde buradaki pazarlar konusunda salgın hastalık uyarısında bulunmuştu.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda hayvan pazarında yüksek riskli 18 virüs tespit edildi.
Vuhan’daki hayvan pazarı hala tehlike saçmaya devam ediyor. Pazarda satılan memeliler, sürüngenler nedeniyle uzmanlar yine uyarıda bulundu. Araştırmarına devam eden bilim insanları 12 Kasım’da yayınladıkları rapora göre, pazarda tespit edilen ve insanlara bulaşma potansiyeli olan 71 virüsten 18’i yüksek riskli bulundu.
Araştırmacılara göre yüksek riskli bulunan misk kedileri yeni bir salgın için tehlikeli bulunuyor.
CANLI HAYVAN PAZARLARI TEHLİKE SAÇIYOR
Araştırma ekibinden Biyolog Edward Holmes canlı hayvan pazarlarının neden yeni bir salgın için risk oluşturduğunu şöyle özetliyor
"Araştırma ayrıca insanların diğer hayvanlara sürekli olarak virüs taşıdığını gösterdi. İki yönlü bir virüs trafiği olduğu açık. En çok tedirgin olduğumuz ise, karşı türler arasında bir virüs transferi.
Örneğin bir yarasadan bir misk kedisine virüs bulaşması virüsün misk kedisinden de insanlara kolayca sıçramasını ve yeni bir salgın başlamasını tetikleyebilir. Canlı hayvanların pazarda satılmasıyla mikroplar geniş bir alana taşınıyor. Doğru zamanda doğru hayvandaki doğru bir virüs, kolayca küresel bir salgını tetikleyebilir."
Bilim insanları, dünyayı etkileyecek yeni bir salgının 75 milyon insanın ölümüne yol açabileceğini tahmin ediyor ve Kovid-19'un kaynağının hala tam olarak tespit edilemediğini de vurguluyor.
Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamalar doğrultusunda virüsün kaynağı olarak şu an için, pangolin ve yarasalardan insanlara sıçrayan virüsü gösteriyor. Ancak yeni ortaya çıkan belgeler bu hayvanların Kovid ortaya çıkmadan önce bu pazarlarda satılmadığını ortaya koydu.
Uzmanlar her 5 yılda bir zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşan virüslerden kaynaklı salgınlar öngörüyorlar. Bu henüz tespit edilmemiş salgına 'Hastalık X' adı verilirken salgının kaynağı olacak hayvan da 'Hayvan X' olarak adlandırılıyor.
Bazı araştırmacılar Kovid-19'un laboratuvar çalışmaları esnasında 'süper bulaşıcı' hale getirilmiş olabileceğini iddia etti ancak Çin bu iddiaları başından beri yalanlamaya devam ediyor.
Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.
ABD, "Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını" belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyecek Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıkladı.
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti: "Salgının Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok" Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.