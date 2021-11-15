Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) nedeniyle dünyada en çok konuşulan konuların başında iklim krizi geliyor. Yaşanan gelişmelerin ardında konuyla ilgili Avrupa Çevre Ajansı yeni bir rapor yayımladı.

YILLIK CAN KAYBI 307 BİN SEVİYESİNDE

Raporda, ince parçacıklı hava kirliliğinin neden olduğu can kaybının yıllık 307 bin seviyelerinde olduğu bildirildi.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Avrupa genelinde hava kirliliği nedeniyle her yıl hayatını kaybeden sayısının yüzde 10 düştüğü aktarılırken, raporda Dünya Sağlık Örgütü'nün en son hava kalitesi yönergelerini Avrupa Birliği (AB) üyelerinin takip etmesi durumunda, kaydedilen can kaybının yarıya inebileceği vurgulandı.

2018 YILINDA 346 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Çapı 2,5 mikrometrenin altında olan ince partiküllü maddelere bağlı ölümlerin 2018 yılında 346 bin seviyelerinde olduğu aktarıldı.

OLUMLU HAVA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği'nin hava kirliliği veri merkezi, can kayıplarındaki düşüşün kısmen olumlu hava koşullarına, ancak hepsinden önemlisi kıta genelinde hava kalitesindeki önemli iyileşmeye bağlı olduğunu söyledi.

ERKEN ÖLÜMLERE SEBEP OLMUŞMUŞTU

Rapora göre, 1990'ların başında, akciğerlere derinlemesine nüfuz eden ince parçacıklar, 27 AB üye ülkesinde yaklaşık bir milyon erken ölüme yol açtı. Bu rakam 2005 yılına kadar yüzde 50’den fazla azalarak 450 bine inmişti.

TÜM AVRUPA ÜLKELERİ ETKİLENDİ

2019 yılında ise ince partiküllü maddeler, Almanya'da 53 bin 800, İtalya'da 49 bin 900, Fransa'da 29 bin 800 ve İspanya'da 23 bin 300 ölüme neden oldu. Polonya, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden 39 bin 300 kişi ile, nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu.

ÇOĞU ÖLÜMCÜL HASTALIĞA SEBEBİYET VERİYOR

Ajans, hava kirliliğinin Avrupa'da insan sağlığına yönelik en büyük çevresel tehdit olmaya devam ettiğini söyledi. Kalp hastalıkları ve felçler, hava kirliliğine bağlı ölümlerin çoğunu oluştururken, bunu kanser de dahil olmak üzere akciğer rahatsızlıklarının izlediği vurgulandı.

Hindistan’da hava kirliliği alarmı! Eğitime ara verdirdi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi indeksinin "tehlikeli" seviyeye yükselmesi nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi.

Hindistan'da eğitime hava kirliliği engeli Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanna yoğun hava kirliliği, eğitimde zorunlu arayı getirdi. Tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle eğitime 1 hafta gerçekleşmeyecek.

Hava kirliliği haritasında sadece iki il temiz çıktı Temiz hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından hazırlanan çalışmada ölçüm yapılan 72 ilin 45’inde hava kirliliğinin ulusal sınır değerlerini aştığı belirlendi.​​​​​​​ Rapora göre sadece iki şehirde PM10 değerleri, kılavuz değerlerinin altında ölçüldü.