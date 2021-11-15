Türkiye Gazetesi

Tunus resmi ajansı TAP’ın haberinde, kurtarılan 16 düzensiz göçmen arasında bir bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Susa ticaret limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, yapılacak soruşturmanın ardından en yakın göçmen merkezine gönderilecekleri kaydedildi.

TUNUS VE LİBYA GÖÇMENLER İÇİN ÇIKIŞ NOKTASI

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Manş Denizi’nde göçmen rekoru: Bir günde bin kişi İngiltere, bir günde bin göçmenin Manş Denizi’ni geçtiğini duyururken, bu sayı ile bir günde en fazla göçmen geçişi rekorunun kırıldığını açıkladı.

İran, göçmenleri ateş ederek sınırımıza itiyor Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, İran’ın Afgan göçmenleri ateş ederek Türkiye sınırına ittiğini, hatta, sınırı geçerken de “Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin” dediklerini anlattı.