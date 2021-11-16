ABD’de araştırmacılar, 1884 ve 1934 arasında faaliyet gösteren ve 4 ila 22 yaş arasındaki Kızılderililerin asimile edilmesinde kullanılan Genoa Kızılderili Sanayi Okulu’nda ölen 102 öğrencinin ismini belirledi. Öğrencilerin mezarları ise bulunamadı.
Ülkede bu amaçla kullanılan devlet destekli 300’ün üzerinde okul var. Yerli dillerin konuşulmasının yasaklandığı, çocuk ve gençlerin zorla Hristiyan yapılmaya çalışıldığı okullarda binlerce kişinin öldüğü sanılıyor.
Bazıları da verem gibi bulaşıcı hastalıklardan ölmüş. Araştırma, Genoa Kızılderili Okulu Dijital Barış Projesi kapsamında yapılıyor. Bununla ülke tarihindeki acı bir sayfanın aydınlığa kavuşması planlanıyor. Araştırmacılardan Margaret Jacobs, “Bu 102 çocuk okulda öldü. Evlerine gitme şansı bulamadılar. İnsanların, atalarına neler olduğunu bilmeye hakları var” dedi.
ABD’de araştırmacılar, 1884 ve 1934 arasında faaliyet gösteren ve 4 ila 22 yaş arasındaki Kızılderililerin asimile edilmesinde kullanılan Genoa Kızılderili Sanayi Okulu’nda ölen 102 öğrencinin ismini belirledi.
Genoa’daki okul 50 sene faaliyetten sonra kapatıldığında tüm evraklar imha edilmiş ya da dört bir tarafa dağıtılmış. Bu sebeple araştırma güçlükle ilerliyor. Araştırmacılar, gazete arşivlerinden faydalanıyor. Elde edilen fotoğraflarda okula girişle çıkış arasında Kızılderililerdeki büyük görünüm farkı dikkat çekiyor. Kızılderililerin bu okullarda kıyafet ve kimliklerini de kaybettiği görülüyor.
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