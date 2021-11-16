Türkiye Gazetesi

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sonucu mülteciler, sınırdan ayrıldı. Göçmenlerin bir bölümü, geçen hafta ormanlık alanda kurtukları kampa geri döndü. Bir bölümü ise sınır yakınlarında yeni bir kamp alanı oluşturdu. Geri kalan kesim ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla Grodno şehrinde hazırlanan lojistik merkezine götürüldü.

"POLONYA BİZİM TOPRAKLARIMIZA SES BOMBASI ATTI"

Belarus Soruşturma Komitesi, sınırda yaşananlara yönelik inceleme başlattı. Komiteden yapılan ilk açıklamada "Komşu devlet tarafından ses bombası ve tazyikli su kullanıldığı sırada mülteciler Belarus topraklarındaydı" denildi.

ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bazı göçmenler, Irak'ın Minsk Büyükelçiliği'ne müracaat ederek ülkelerine geri dönmek istedi. 170 Iraklı mülteci, ülkesine dönmek için büyükelçiliğe başvuruda bulundu. Başvuruları kabul eden Irak Büyükelçiliği, 55 kişinin transit pasaportunu hazırladı. Geri dönmek için müracaat eden bütün göçmenlerin taleplerinin kabul edileceği öğrenildi. Iraklı mültecilerin havayolu ile ülkelerine götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Belarus-Polonya sınırında göçmen gerilimi tırmanıyor Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi. Polonya sınırında uzun tır kuyrukları oluştu.

Almanya’da Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için destek gösterisi düzenlendi Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor. Göçmenler soğuk hava şartlarına rağmen dikenli teller ardında bekleyişlerini sürdüren göçmenlerin sınırdan alınmamasına Almanya'nın Köln kentinde protesto yapıldı.

Polonya topraklarında bekleyen göçmenler Belarus'a geri itildi Polonya ve Belarus arasındaki göçmen krizi devam ediyor. Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı bildirildi.