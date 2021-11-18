Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı.

İNGİLİZ ORDUSUNA AİT F-35 SAVAŞ JETİ DENİZE ÇAKILDI

Bir RAF pilotu, donanmanın amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'ten 'rutin tatbikat'a başladıktan kısa bir süre sonra denize çakılan F-35B Lightning'inden fırlamak zorunda kaldı. Uçak, 10 ABD uçağıyla birlikte gemideki sekiz İngiliz hızlı jetinden biriydi.

RUSYA İLE İNGİLTERE YARIŞ İÇİNDE

Uluslararası sularda meydana gelen kaza, Rusya'nın enkaza ulaşmasından önce yeni nesil jeti bulmak için bir yarışı tetikledi. Bir F35-B'nin ilk kez böyle bir alana düştüğü belirtildi.

GİZLİ RADAR VE SENSÖRLERE SAHİP

Çok gizli radar ve sensörler de dahil olmak üzere ABD tasarımı uçaktaki teknoloji, F-35'in süpersonik hızlarda düşman topraklarında 'görünmeden' uçmasına izin verdiği için son derece hassastır. Bununla birlikte, Çin'in casusluk nedeniyle jet hakkında bilinmesi gereken her şeyi zaten biliyor olması da ihtimaller dahilinde.

GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Uçağın yeri tespit edildi ve operasyon, jet yüzeye çıkartılana kadar bir İngiliz-ABD dalış güvenlik ekibi tarafından yönetilecek. Gizlice yürütülen operasyonun dalgıçları ve minyatür denizaltıları içerdiği anlaşılıyor.

İngiltere'nin en gelişmiş ve pahalı jeti olan tek kişilik uçak, dikey iniş yapabilirken, kalkış için yalnızca kısa bir piste ihtiyaç duyuyor. Yaşanan olay, RAF'ın F-35B filosu ve yedi ay önce İngiltere'den ayrılan 3 milyar sterlinlik uçak gemisi için ilk talihsizlik.

TARİHE GEÇTİ

Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti. 100 milyon sterlin değerindeki uçak İngiltere'nin ilk F-35 kaybı olarak tarihe geçti.

TEK BİR UÇAĞIN TÜM GÖREVLERİNİ KARŞILIYOR

F-35 Lightning II (Şimşek II), savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağı olarak biliniyor.

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