Türkiye Gazetesi

Kanada’nın British Colombia eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınadan dolayı binlerce kişi mahsur kaldı. Bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, şiddetli yağmurların ve toprak kaymalarının yolları tahrip etmesi ve birkaç dağ kasabasını izole etmesi sonrasında bir kişinin öldüğünü doğruladı. En az üç kişinin kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

18 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino, Pasifik Kıyısı eyaletinde yaklaşık 18 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

“ÖLÜM SAYILARI ARTABİLİR”

Britanya Kolombiyası Eyaleti Başbakanı John Horgan, felaketi 500 yılda bir görülen bir olay olarak nitelendirerek, "Önümüzdeki günlerde daha da fazla ölüm vakasını teyit etmeyi umuyoruz. Seyahat kısıtlamaları getireceğiz ve temel malların, tıbbi ve acil servis gereçlerinin ihtiyacı olan topluluklara ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“KORKUNÇ BİR FELAKET”

Bununla birlikte, bölgedeki sel ve toprak kaymaları, ülkenin en büyük limanı olan Vancouver'a erişimi de keserek, zaten gergin olan küresel tedarik zincirlerini bozdu. Başbakan Justin Trudeau, hükümetinin eyaletin " korkunç bir felaket" olarak adlandırdığı durumdan kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi.

400 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgenin acil durum operasyonları sözcüsü Erick Thompson, Vancouver'ın kuzeydoğusundaki Tulameen'de 400 kadar kişinin mahsur kaldığını ve birçoğunun elektriksiz kaldığını söyledi.

JET SKİLERLE KURTARDILAR

Ayrıca çiftliklerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için de zamana karşı bir yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri su yüksekliğinin neredeyse iki metre ulaştığı bölgelerde inekleri jet skilerle kurtarmaya çalışıyor.

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