Türkiye Gazetesi

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı gruplar da dahil olmak üzere, devlet destekli aktörlerin, ABD'deki seçimlere olan inancı zedelemek amacıyla web siteleri tasarladığını açıkladı. Bakanlık, bu kişilerin ayrıca sosyal medya aracılığıyla da dezenformasyon yaymak için gizli ve aldatıcı faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi.

SİBER KAMPANYA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketin yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında yer alan Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi ile Sajjad Kashian hakkında seçimlere müdahale etmek için siber dezenformasyon kampanyası başlattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Biden ve Çin Başkanı Xi’den 3.5 saatlik kritik görüşme ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirirken, yaklaşık 3.5 saat süren görüşmede liderler iş birliği vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan Biden-Şi görüşmesine ilişkin açıklama Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu akşam yapacağı çevrim içi görüşmeyi "Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat" olarak gördüklerini duyurdu.

Biden'a güven düştü, ABD'de yeniden Trump sesleri yükseliyor ABD'de yapılan bir ankete göre Joe Biden'a olan güven gittikçe azalıyor. 2024 seçimlerinde ise eski Başbakan Donald Trump'ın aday olması isteniyor.