Türkiye Gazetesi

Kahve zinciri Starbucks, Amazon’la işbirliğine giderek ABD’de kasasız şube açtı. Starbucks’ın getirdiği uygulama gibi birçok şirket de kasasız şubeler üzerinde çalışıyor.

İLK KASİYERSİZ MAĞAZA

Kahve mağazaları zinciri Starbucks, Amazon işbirliği ile Amazon Go’ların bir benzeri şeklinde çalışan ilk kasiyersiz mağazasını New York’ta hizmete aldı.

MÜŞTERİLER İSTEDİĞİ GİBİ OTURABİLECEK

Parakende zincirinin kasasız mağazasında müşteriler isterlerse oturma imkanına da sahip olacak. Ya da gelip istediklerini alıp gidebilecekler.

İKİ ŞUBE DAHA AÇACAK

Amazon ve Starbucks ortaklığı 2022 yılında en az iki kasasız şube daha açacak. Bu şubelerin ikisi de yine ABD'de bulunacak.

KAHVELER BARİSTALAR TARAFINDAN HAZIRLANACAK

Mağazada kasa olmaması baristaların çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Kahveler yine baristalar tarafından hazırlanacak ancak kasada ödeme sırası beklenmeyecek.

DİĞER MARKALARDAN DA DENEMELER OLUYOR

Yapay zekâ, robotlar ve dijital ekranların giderek artan ağırlığı ile birçok marka benzer denemeler yapıyor. White Castle zinciri Miso Robotics işbirliği ile robotik kollarla yemek pişirmeyi test ederken, Domino's Pizza teslimat için kendi kendini süren araçları deniyor.

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