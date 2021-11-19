Türkiye Gazetesi

Birinin yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek eskiden beri insanların en büyük hedefleri arasında. Bilim adamları geliştirilen yapay zeka sayesinde bu hedefe biraz daha yaklaşıldığı kanaatinde. İsrail’de Tel Aviv Üniversitesi’ndeki bilim adamları gönüllülerin yüzlerine sensörler yerleştirdi ve yüz kası hareketlerinden yola çıkarak söylediklerinin yalan mı doğru mu olduğunu araştırdı. Çalışmada yalan söyleyenler yüzde 73 doğruluk payıyla tespit edildi. Söz konusu cihazın, yüzde 80 doğruluk payına sahip yalan makinelerinden düşük olmasına karşın araştırmacılar, çalışmalarının henüz ilk safhalarında olduğunu, ileride bu seviyenin aşılacağından emin olduklarını ifade ettiler.



GELECEKTE BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

Daily Mail’in haberine göre araştırmayı gerçekleştirenlerden Profesör Levy, “Mevcut yalan makineleri o kadar güvenilmez ki mahkemelerde delil olarak kabul edilmiyor. İnsanlar nabız atışlarını kontrol ederek makineyi aldatabiliyor. Bizim çalışmamız ise yalan söylediğimizde çene ve kaşlardaki gibi yüz kaslarının büküldüğü varsayımına dayanıyor. Şimdiye kadar hiçbir elektrot bu bükülmeleri ölçecek kadar hassas değildi” dedi. Araştırmacılar, yapay zeka yerleştirilmiş kameraların gelecekte havaalanlarında, iş mülakatlarında ve polis sorgulamalarında kullanılacağını tahmin ediyor.

'Yerli yalan makinesi' üretilecek Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tarhan, "Türk kültürüne uygun yalan makinesi geliştireceklerini" belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Yalan Makinesi yapıyor Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "yalan makinesi" yapmak için çalıştıklarını söyledi.