Türkiye Gazetesi

ABD'de silahlı saldırgan berbere tıraş olmaya giden vatandaşlara dehşeti yaşattı. Şans eseri dükkanda bulunan bir polis saldırganı öldürdü. Dehşet anları kameralara, saniye saniye yansıdı.



POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

ABD'nin Baltimore kentindeki bir berber salonunda korku dolu anlar yaşandı. Elindeki silahla berber salonuna giren saldırgan, etrafa ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan bir çalışan hayatını kaybederken, saldırı sırasında koltukta saçını kestiren bir polis olaya müdahale etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, saldırganın arkasına geçen polis, saldırganı vurarak öldürdü.

Polis tarafından adı "Carlos Ortega" olarak açıklanan saldırganın iki berbere daha gerçekleştirilen saldırıların faili olduğu düşünülüyor.

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü ABD’nin Idaho eyaletinde Boise Towne Square'de alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Traş olurken silahlı saldırıya uğradı Samsun'da yaşanan olayda tıraş olmak için berber koltuğuna oturan genç silahlı saldırıya uğradı.