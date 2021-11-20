Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak’ta her geçen gün büyüyen siyasi krizi fırsata çevirmeye çalışan Peşmerge unsurları 2017 yılında çıkarıldığı Kerkük’te intikam hazırlığı yapıyor. O dönem bölgeden çıkarılan militer güçlerin daha sonra sivil görünüm altında yeniden bölgeye sızdığını ifade eden Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman "Kerkük’ün Pence Ali, Şorca, Rahimava, Şorav ve İmam Kasım Mahallelerinde onlarca hücre evleri var" diye konuştu. Seman “Peşmergeye ek olarak Baruthane semtinde PKK’ya ait örgüt evleri var ve Kandil’den üst düzeyde isimler sahte kimliklerle Kerkük’e geliyor ve bu evlerde toplantılar düzenliyor” ifadelerini kullandı.

ŞU ANKİ SENARYO TÜRKMENLER İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Kürt unsurlarının Bağdat’ta büyüyen siyasi belirsizliği kullanarak Kerkük hesapları yaptığını vurgulayan Seman sözlerini şöyle sürdürdü: Son seçimler İran’ın nüfuzunun büyük oranda kırıldığı bir tablo ortaya çıkardı. KDP ve KYB’nin hesabı Bağdat merkezli krizin kaosa dönüşmesi ve tıpkı 2014’te olduğu gibi federal ordunun bölgeden çekilmesi ve o boşluğu kendilerinin doldurması üzerine kurulu. KYB’ye bağlı Zenyari ve Barzani’nin Parestin istihbarat ağları bölgede faaliyetlerini olağanüstü artırdı. KYB ve KDP temsilcilikleri Kerkük dışından gelen gizemli kişilerle toplantılar düzenliyor. Biz daha önce hem DEAŞ hem de Peşmerge işgallerine ağır bedeller ödedik. Şu an devam eden hazırlıklar ve sahnelenmek istenen senaryo Türkmenler için büyük tehdit. Türkmen ve Arap kanaat önderlerine yönelik suikast planları yapılıyor. Hâlen Haşdi Şabi çatısı altında bulunan 15. ve 16. Alaylar ile Kerkük Savunma Gücü doğrudan Irak ordusu bünyesine alınmalı.



Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman

TÜRKMENLER SAVUNMASIZ

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Hicran Kazancı ise Peşmerge tarafından silahlı eğitim verilen 10 bin militanın sokak olayları için hazır bekletildiği ifade etti. Kerkük’te Arapların Uyanış Konseyi adı altında yaşanacak karmaşa hâline yönelik hazırlıkları olduğunu belirten Kazancı “Türkmenler böyle bir durumda savunmasız kalacak, tek umut kapımız Türkiye... Militanlara ait hücreler yanında çok sayıda gizli silah deposu ve cephanelik de bulunuyor” dedi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Kadim Türkmen şehri Kerkük, 2005 ABD işgali sonrası tartışmalı bölge statüsüne alındı. Misakımillî dâhilinde olan Musul ve Kerkük yer altı kaynakları itibarı ile de büyük önem taşıyor. Kerkük’ü Erbil’e bağlamaya çalışan Kürt unsurlarının bir diğer hesabı da bölge petrolüne el koymak. Bu doğrultuda KYB Peşmergeleri, Bay Hasan petrol sahasını ele geçirmeye dönük bazı girişimlerde bulundu. Yumurtalık hattının başlangıç noktası olan Bay Hasan ile birlikte Gürgürbaba, Cenbur gibi zengin petrol yataklarına sahip bölgeler de Peşmerge’nin hedefinde.

Peşmerge Kerkük çevresine yerleşiyor Barzani güçleri, 2017’deki korsan referandum sonrası çekildiği bölgelere yeniden dönmeye başlarken tüm Türkmeneli büyük bir tehditle karşı karşıya.

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