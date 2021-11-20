Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürerken, aşıya ulaşmada zorluk yaşayan ve nüfus yoğunluğu olan ülkelere Japonya yardım eli uzattı. Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını bildirdi.

3,7 milyon doz Covid-19 aşısı gönderilecek olan ülkelerin Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen olduğunu açıklayan Hayaşi, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir" diye konuştu.

JAPONYA'DA ÜRETİLEN AŞILARI KAPSIYOR

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğini aktardı.

Japonya'da skandal: Küçük çocuğa grip aşısı diye Covid aşısı yaptılar Japonya'da aşıda yasal yaş sınırının altında olan bir çocuğa, yanlışlıkla grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

Japonya'da 3. doz Covid-19 aşısına onay Japonya'da, aşı üreticisi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı takviye doz için yaptığı başvuru onaylandı.