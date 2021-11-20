Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında tekrardan artış göstermeye başladı. Avrupa genelinde yeni önlemler alınmaya başladı. Üç haftalık kapanma planı yapan Hollanda’da halkı sokağa döktü.

HALK POLİSLE ÇATIŞTI

Rotterdam kentinde yüzlerce gösterici kısıtlamalara tepki göstererek hükümeti protesto etti. Ancak gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Polise taş ve havai fişek fırlatan protestocular, polis arabalarını da ateşe verdi.

POLİS EKİPLERİ ATEŞ AÇTI

Kentin ana alışveriş caddesinde çevik kuvvet polisi, protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullanırken, ateş açtı.

7 KİŞİ YARALANDI

Polis Sözcüsü Patricia Wessels, "Biz uyarı ateşi açtık ve durum hayati tehlike arz ettiği için doğrudan ateş edildi" dedi. Çıkan olaylarda toplam 7 kişi yaralanırken, en az 20 kişi gözaltına alındı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Şiddet olayları nedeniyle Rotterdam genelinde acil durum ilan edildi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb düzenlediği basın toplantısında, "Polis, silah kullanmak ve hatta doğrudan ateş etmek zorunda kaldı" dedi.

18 BİN 900 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

17.5 milyon nüfuslu Hollanda'da koronavirüs salgınında toplam 2 milyon 399 bin 849 vaka tespit edilirken, 18 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da günlük en yüksek vaka: 23 bin 680 Hollanda'da günlük en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Ülkede son 24 saatte 23 bin 680 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Hollandalı futbolcu cinayete teşebbüsten yargılanacak Spartak Moskova'da top koşturan Quincy Promes, geçen yıl kuzenini partide bıçakladı. Promes bunun için hapse girebilir.

Sorduğu soru sonrası tehdit edilmişti: Hollandalı gazeteci Yunanistan’dan ayrıldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in düzenlediği basın toplantısında, sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylediklerini soran Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, “Türk casusu” denilerek ülkede taşlandı. Sorduğu sorunun ardından sürekli olarak tehditler alan Hollandalı gazeteci, Yunan makamları tarafından korunmadığını söyleyerek Yunanistan’ı terk etme kararı aldı.