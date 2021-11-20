Türkiye Gazetesi

Göçmenlerin Avrupa hayali sulara gömüldü. Libya açıklarında botlarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler, botun batması üzerine hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü söyleniyor.

BU YIL 1300'DEN FAZLA GÖÇMEN BOĞULARAK ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 15 göçmenin Libya’nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.

Yunan unsurları acımadı, 67 düzensiz göçmeni ölüme itti İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

195 göçmen, Avrupa'ya kaçmak için 6'şar bin dolar ödemiş Marmara denizinden Avrupa'ya doğru çalıntı tekneyle açılan göçmenler, güvenlik güçlerine takıldı. Tekneyi kullanan ise yine bir göçmendi.