Türkiye Gazetesi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bu hafta etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketinde can kaybı ve maddi hasara neden olmuş, eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Sel felaketi nedeniyle 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği eyalette, arama-kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile toplam can kaybı 4'e yükseldi.





Sel felaketinden kaybolan 5'inci kişiyi arama çalışmalarının askıya alındığı fakat söz konusu kişinin hayatını kaybedenler arasında sayılmadığı ifade edildi.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cansız bedenlerin Agassiz'in doğusunda Otoyol 7'de ve Otoyol 99'un Duffy Lake Yolu olarak bilinen bölümünde bulunduğu ve 3 erkeğe ait olduğu aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, sel felaketinden kaybolan 5'inci kişiyi arama çalışmalarının askıya alındığı fakat söz konusu kişinin hayatını kaybedenler arasında sayılmadığı ifade edildi.

AKARYAKITTA 30 LİTRE KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Eyalette, selde hasar gören otoyol ağının onarılması sırasında trafiğe ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle akaryakıt kullanımının 1 Aralık'a kadar kısıtlama getirilmişti. Kısıtlama kararıyla sürücülerin sadece 30 litreye kadar yakıt almasına izin veriliyor.



Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı Kanada’nın güneybatısındaki Bristih Columbia eyaletini altına alan şiddetli sel nedeniyle birçok tarım arazisi de sular altında kaldı.

Kanada’da sel felaketi: Mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı Kanada’nın British Columbia eyaleti şiddetli fırtınaya teslim oldu. Bölgede bir ayda meydana gelen yağış sadece bir gece içinde düştü. Şiddetli yağışın artmasıyla ordu, gece fırtınada mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Yağışlarla birlikte, meydana gelen toprak kaymalarından dolayı bir kadın öldü, üç kişi kayboldu. Çiftliklerde mahsur kalan inekler ise jet skilerle kurtarıldı.