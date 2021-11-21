Türkiye Gazetesi

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Circus Maximus’ta toplanan binlerce kişi Covid-19'a adeta davetiye çıkardı. Protestocular Covid-19 kısıtlamalarını ve Yeşil Geçiş sertifikasını uygulamasını protesto etti. Yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği protestoda, Göstericilerin neredeyse tamamının ise maske takmadığı görüldü.





İtalya’da salgının başından bu yana 4 milyon 915 bin 981 kişide Covid-19 tespit edilirken, 133 bin 131 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Göstericilerin ellerinde, İtalya bayrağının yanı sıra, “Yeşil Geçiş’e hayır” ve “Özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı. İtalyan bayrağının kırmızı, beyaz ve yeşil renklerinde bir pankartta ise, “Bizim gibi insanlar asla pes etmez” yazıldığı görüldü. Art arda 18’inci haftasına giren gösteriler, başkent Roma’nın yanı sıra Milano’da düzenlendi.







İtalya’da 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 15 Ekim'den itibaren tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale getirilen Yeşil Geçiş sertifikası, kişinin aşı olduğunu, son 48 saatte negatif test sonucunu ve kısa süre öncesinde Covid-19 geçirdiğini belgeliyor.



İtalya’da salgının başından bu yana 4 milyon 915 bin 981 kişide Covid-19 tespit edilirken, 133 bin 131 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.





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