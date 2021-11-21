Türkiye Gazetesi

Üç haftalık kısmi kapanma kararının alındığı Hollanda'da gösteriler şiddetlenerek devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerine karşı gösterilerin ikinci gecesi de olaylı geçti. Polis ile göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı gösterilerde güvenlik güçleri, çevreyi ateşe verip havai fişek atan eylemcilere tazyikli su, köpekler ve atlı polislerle müdahale etti.

5 POLİS YARALAND

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde 5 polisin yaralandığı, en az 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde ise, polisin ateş açması sonucu yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, en şiddetli gösterinin Lahey’de yaşandığı, polislerin yaralandığı ve 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Limburg bölgesindeki gösterilerde 13, Flevoland’da ise 8 kişi gözaltına alındı.

Cuma günü Rotterdam kentinde düzenlenen gösterilerde de yüzlerce protestocu poliste çatışmıştı. Sokakların savaş alanına döndüğü ve polisin ateş açtığı gösterilerde 7 kişi yaralanırken, 20 kişi de gözaltına alınmıştı. Olayların ardından kent genelinde acil durum ilan edilmişti.

Ocak ayında salgın nedeniyle tam kapanmaya karşı yapılan gösterilerde 500’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da korona virüs salgınında toplam 2 milyon 421 bin 643 vaka tespit edilirken, 18 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

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