Türkiye Gazetesi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 40 bin 413 artışla 47 milyon 702 bin 336'ya çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 771 bin 15'e ulaştı.

California 5 milyon 36 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 306 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi. California can kaybında da 73 bin 720 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 351 bini, Florida'da ise 61 bini geçti.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80'den fazlasına en az bir doz, yüzde 69'una ise iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlananların yüzde 17'sine ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 229 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 33 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.



ABD'de koronavirüsten can kaybı 766 bine dayandı ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 492 artışla 765 bin 929’a yükseldi. California can kaybında 73 bin 299 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 73 bine, Florida'da 61 bine yaklaştı.



Koronavirüsten çok daha tehlikeli! Uzmanlardan kuş gribi uyarısı Bilim adamları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerin etkileriyle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül ve tehlikeli olduklarını söyledi. Covid-19, Ebola, HIV, Nipah virüsü ve Zika gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra kuş gribi virüslerinin de mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, dünyada şu anda insanlar için ölümcül olabilen sekiz kuş türünün olduğunu açıkladı.