Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır kullanılan ve insan sağlığına zararlı olduğu bilinen tarım ilaçlarına alternatif arayışı sürerken İspanya'da bilim adamlarının tarım zararlıları ile mücadele için genetiği değiştirilen bir bitki yetiştirdikleri öğrenildi.

BÖCEKLERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

Araştırma, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi ve Valensiya Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapıldı.

Hakemli bilimsel dergi Biodesign Research'te yayımlandı. Bu kapsamda, Latince adı Nicotiana benthamiana olan, Avustralya'ya özgü bir bitki türü kullanıldı.

Bitkinin genetiği değiştirilerek, salgıladığı kimyasal ile erkek böceklerin kafasını karıştırarak, üremelerini ve çoğalmalarını önlendi.

SAĞLIK SORUNLARI ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

'Tarım zararlıları' olarak da bilinen böcekler bağlarda ve tarlalarda çoğalırken yaprakları çiğneyerek ve sapları oyarak ürüne büyük hasarlar verebiliyor.

Geliştirilen bitkinin bu gelişmeyi azaltarak kademeli biçimde durdurması öngörülüyor.

Böceklerin yanısıra bakterilere, mantarlara, kemirgenlere karşı da tarım ilaçları bulunuyor.

Bu ilaçlara maruz kalanlarda yaşanan sağlık sorunları ise ölümle sonuçlanabiliyor.

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