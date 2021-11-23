ABD'de 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Amerikalı siyahi Müslüman lider ve sivil haklar savunucusu Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'da acı haber geldi. New York Polis Departmanı, Shabazz’ın Brooklyn'deki evinde dün kızı tarafından ölü bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, Shabazz'ın ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığı kaydedildi.
56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda vefat etmişti.
Malcolm X'in avukatları cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.
Malcolm X'in kızı Şahbaz: Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, "Onun mirası hala önemli. Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor." dedi.