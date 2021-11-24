Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki askerî gerilim devam ediyor. Rusya, Donbass için sınıra askerî yaparken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Ukrayna’ya saldırmayı planlamadığını söyledi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi. ABD ve Ukrayna basınında, Rusya’nın saldırı hazırlığında olduğuna yönelik açıklamaların bulunduğuna işaret eden Peskov "Biz ise Ukrayna’nın saldırı hazırlığında olduğunu söylüyoruz. Bu, doğru anlaşılması ve yorumlanması gereken ince bir ayrımdır" dedi. Peskov, Rusya’nın herhangi birine saldırmaya yönelik bir plan hazırlamadığını savunarak "Ordumuzun kimseye saldırmayacağını ve saldırgan planımızın olmadığını defalarca dile getirdik. Aksini iddia etmek ve ülkemizdeki Rus askerlerinin manevralarını bu tür planlarla ilişkilendirmek son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın Donbass’a yönelik adımlarından dolayı endişe duyduklarını anlatan Kremlin Sözcüsü Peskov "Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme sağlanamaması, Avrupa'daki gergin durumu körüklemektedir" dedi.



Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlık ilan etmesiyle Rusya'nın desteğini alması üzerine bölgede gerilim başlamıştı

SINIRDA SIKI DENETİM

Kremlin'den gelen "saldırmayacağız’ açıklamasına karşılık Ukrayna'dan da benzer ifadelerle cevap geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da ülkesinin Donbass’ta askerî bir saldırı planlandığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu belirterek “Bu, Rusya’nın dezenformasyonu” dedi. Kuleba “Ukrayna, Donbass'ta askeri bir saldırı planlamıyor. Çatışmaya siyasi ve diplomatik çözümler aramaktan yanayız. Ukrayna, Almanya ve Fransa’nın ara bulucu olduğu Normandiya formatını canlandırmak için çalışmaya devam ediyor. Rusya'yı bu barış çabalarını baltalamak yerine onlara yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, Kiev diplomasisi, Rusya'yı daha saldırgan eylemlerden caydırmak ve vazgeçirmek için Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

ABD ASKERİ BÖLGEDE

Hem Rusya hem de Ukrayna'dan yapılan açıklamalara rağmen bölgedeki gerilim sürüyor. ABD ordusuna bağlı askerlerin de Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetlerine başladığına dair fotoğraflar Ukrayna basınında yer aldı. Konuyla ilgili henüz resmî makamlardan bir açıklama gelmezken, ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesinin, Rusya ile ilişkileri iyice gerebileceği belirtiliyor.

2014'TEN BERİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in 2014'te başlayan gösterilerin ardından ülkeyi terk etmesiyle, Donbass'taki Rusya yanlısı ayrılıkçılar tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bunun ardından Rusya el altından hem ekonomik hem de askerî alanda Donbass'a destek vermeye başladı. Rus ordusu Donbass'a tank, uçaksavar füzeleri ve tanksavar silahları gönderirken, Rusya lideri Vladimir Putin 2018’de söz konusu bölgelerde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesine imkân veren bir kararnameyi imzalamıştı.

Donbass'ta ateşkes ihlali: Ukraynalı asker hayatını kaybetti Ukrayna’nın Donbass bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Donbass'ta gerilim yükseliyor: Rus yanlıları saldırdı, bir Ukrayna askeri öldürdü Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.