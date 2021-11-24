Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Hayatın olağan akışına döndüğü bölgelerdeki son duruma ilişkin TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çobanbey’de kurulan OSB’de 1.338 dükkân, Cerablus’ta ise 240 dükkân yapıldığını söyledi. Çobanbey’de 15 hektarlık alana inşa edilen OSB’de yaklaşık 8 bin kişiye iş imkânı sunuldu.

ALTYAPISI AFAD’DAN

Altyapısını AFAD’ın üstlendiği Çobanbey Organize Sanayi sitesinde bölge halkı çoğunlukla ayakkabı sektöründe çalıştığı için sitenin büyük bölümüne ayakkabı imalathaneleri açıldı. Ayrıca tekstil, demir doğrama, çeşitli fabrikaları ve plastik döküm fabrikaları da kuruldu. Öte yandan, OSB’deki iş adamlarına ihracat konusunda kolaylık sağlandığı ve Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye transit ihracat imkânı verildiği de belirtildi.

GERİ DÖNÜŞ ADIMLARI

Türkiye, Suriye’de terörden arındırdığı bölgede çeşitli projeler yürütüyor. Daha önce Afrin’de zeytinlik alanların geliştirilmesi ve zeytinin işlenmesi için çalışmalar yapılmıştı. Yine, El-Bab ilçesinde kurulacak ilk organize sanayi bölgesinin temelleri de atılmıştı. Bu adımlar sonrasında, ekonomik kaygıları da ortadan kalkan Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönmesinin hızlanması öngörülüyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan Suriyeli sığınmacı kararı: 150 milyon avro destek sağlayacak Avrupa Parlamentosu Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilave 150 milyon avro insani yardım desteğinin verilmesi teklifini onayladı.

Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile Suriye'deki son durum hakkında görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye’deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.