Türkiye Gazetesi

İran'da kadın cinayeti, idamla sonuçlandı. 17 yaşında kız arkadaşını öldüren zanlı, itirafı sonrası idamla yargılanmasının ardından ifadesini geri çekmişti. Mağdur ailenin ısrarlı talepleri sonrası mahkeme, zanlıyı idama mahkum etti.

CİNAYETİ 17 YAŞINDA İŞLEDİ

İran’da 2014 yılında 17 yaşındayken kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Arman Abdulali hakkında idam kararı verilmişti. Önce cinayeti işlediğini itiraf eden daha sonra ise ifadesini geri çeken Abdulali'nin idam kararının bu sabah saatlerinde uygulandığı açıklandı. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, öldürülen genç kızın ailesinin idam hükmünün uygulanmasında ısrarcı olması ve kısas talep etmesi nedeniyle hükmün uygulandığı kaydedildi.



İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ TAHRAN YÖNETİMİNE BASKI YAPMIŞTI

Yerel mahkemece kız arkadaşını öldürmek suçlamasıyla yargılanan Abdulali hakkında 2015'te idam cezası verilmiş, ancak karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Daha sonra Şubat 2020'de tekrar yargılanmaya başlanan Abdulali, Eylül 2020'de yeniden idama mahkum edilmişti. 2015 yılında uluslararası insan hakları örgütleri Tahran yönetimini "son derece adaletsiz bir yargılama" olarak nitelendirdikleri ölüm cezasına çarptırılan gencin infazından vazgeçmeye çağırmıştı.

Mahkumiyetinden 30 sene sonra idam edildi ABD’de 1992 yılında soygun ve cinayetten suçlu bulununan adam, mahkûmiyetinden 30 sene sonra idam edildi.

İdamına 2 saat 40 dakika kala affedildi ABD'de 1999'da cinayet suçlamasıyla tutuklanan Julius Jones, idamına saatler kala Vali tarafından affedildi.