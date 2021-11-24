Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) dünyanın en yaşanılabilir şehirlerini listeledi. 2021 yılı listesinde ilk 3 sırada yer alan Londra, New York ve Tokyo dünyanın en yaşanılabilir şehirleri seçildi.
Listede ilk sırada Londra yer aldı.
Japonya merkezli Mori Vakfı'na bağlı Kentsel Stratejiler Enstitüsü tarafından hazırlanan Global Power City Index'in (Küresel Güç Şehir Endeksi) 2021 raporu belli oldu. Dünya metropollerini ekonomi, ar-ge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik gibi 6 temel alanda 70 göstergeyi inceleyerek mercek altına alan listede Londra birinciliği elde ederken, onu New York ve Tokyo takip etti.
Listenin ikinci sırasında New York yer alıyor.
Bu yıl Covid-19 pandemisi süresince sunulan esnek çalışma koşullarının da hesaba katıldığı listede Paris dördüncü sırayı alırken, Singapur ise beşinciliği elde etti. En yaşanılabilir ilk 5 şehir geçen seneki listeye göre değişmeden kalırken, toplam 48 kentin değerlendirildiği listede İstanbul 34. oldu.
Dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinin listesinde 3. sırada ise Tokyo yer aldı.
48 şehrin sıralandığı listeye, İstanbul 34. sıradan girdi
2008'DEN BERİ BELİRLENİYOR
Dünya çapındaki büyük şehirlerin rekabet gücünü kapsamlı bir şekilde ölçmek için ilk olarak 2008'de hazırlanan GPCI değerlendirme sürecinde farklı alanlardan uzman ve akademisyenler yer alıyor. Her yıl güncellenen liste dünyanın en yaşanılabilir kentlerini belirliyor.
Tokyo’daki üç boyutlu kedinin süpürgeyle oynadığı anlar yoğun ilgi gördü Japonya’nın başkenti Tokyo’daki dev ekrandan şehri selamlayan 3 boyutlu kediye eğlence çıktı. Bir reklam kampanyası kapsamında "Shinjuku Kedisi" robot süpürge ile oynadı.
Londra’da garaj gibi ev 5 milyon TL’ye satılık İngiltere’nin başkenti Londra’da garaj büyüklüğündeki bir ev, 395.000 sterlinden (yaklaşık 5.000.000 TL) satışa çıkarıldı.
46'ncı Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: New York’ta yıldızlar geçidi Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu. New Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilim Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Emmy ödülleri, dün gece yapılan törenle sahiplerine verildi. Yılın En İyi Kadın Oyuncu Hayley Squires olurken En İyi Erkek Oyuncu da David Tennant oldu.
Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu!
Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) dünyanın en yaşanılabilir şehirlerini seçti. Listeye göre ilk üç sırada Londra, New York ve Tokyo var. İstanbul ise listeye 34. sıradan girdi.
Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) dünyanın en yaşanılabilir şehirlerini listeledi. 2021 yılı listesinde ilk 3 sırada yer alan Londra, New York ve Tokyo dünyanın en yaşanılabilir şehirleri seçildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,Londro,Tokyo,New York,