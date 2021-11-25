Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın illegal yoldan ilhak ettiği Kırım’da 31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Ceppar, Kırım Tatar aktivistlerin gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaşarak "Aralarında kadınların ve gazetecilerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Rusya derhâl keyfî gözaltılara son vermeli ve kanun dışı şekilde gözaltına alınan bütün Ukraynalıları serbest bırakmalıdır” ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan Rusya'ya "Kırım" yaptırımı Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da seçim yapmasına ilişkin 237 kişiye daha yaptırım kararı alındı.

Bakan Çavuşoğlu: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Olavi Haavisto, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu "Karadeniz, Avrupa'nın güvenliği için kilit bölge" dedi.