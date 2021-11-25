Somali’nin Mogadişu kentinde patlama meydana geldi. Okulun önünde, işlek bir alanda meydana gelen patlamada en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Çok sayıda yaralı olduğu tahmin ediliyor. Saldırıyı El Kaide bağlantılı grup olan Eş-Şebab örgütü üstlendi. Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri çöken binada arama kurtarma çalışmaları yapıyor.
Saldırıyı El Kaide bağlantılı grup olan Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Somali'de kuraklık nedeniyle 3 kişi öldü Somali'de uzun süredir kuraklığa bağlı yaşanan açlık ve susuzluk nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bunların 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.
Somali'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti
Somali’de şiddetli patlama meydana geldi. Bir okulun önünde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerinde bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali’nin Mogadişu kentinde patlama meydana geldi. Okulun önünde, işlek bir alanda meydana gelen patlamada en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.
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