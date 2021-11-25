Türkiye Gazetesi

Brüksel’de Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve bunun kendilerini belirsizlik içinde bırakması nedeniyle protesto düzenledi.



Brüksel'de üst mahkemenin akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in faaliyetinin durdurulmasına hükmetmesinin ardından Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve bunun kendilerini belirsizlik içinde bırakmasını araçlarını terk ederek protesto etti.



Brüksel’de Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve bunun kendilerini belirsizlik içinde bırakması nedeniyle protesto düzenledi.

Brüksel’de Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve bunun kendilerini belirsizlik içinde bırakması nedeniyle protesto düzenledi. AB Komisyonu önündeki Loi caddesini bloke eden yüzlerce Uber sürücüsü, araçlarını terk ederek trafiği kilitledi.



Eski model dizel araçlar Brüksel'e giremeyecek Belçika'nın başkenti Brüksel'e eski model dizel araçların girişi yasaklanıyor. Giren araçların sürücülerine para cezası kesilecek.

Brüksel'de zincir mağazalarda aşılama dönemi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan zincir mağazalarda Covid-19 aşısı uygulanacak.