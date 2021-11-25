Türkiye Gazetesi

AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, AB'nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin seyahatlerinde, aşı sertifikalarına 2. doz tarihinden sonraki 9 ay içinde 3. dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu.

3. dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini anlatan Reynders, kararın Avrupa'da son dönemde COVID-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı.

AB'NİN YENİ SEYAHAT KURALLARI

AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine "kişi temelli" bir sisteme geçmeyi planlıyor.

1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birliğe seyahat yapılabilecek.

Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.

AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını 19 Ağustos'ta tanımıştı.

"ARALIK VE OCAKTA SALGIN YÜKÜ ARTACAK"

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından dün yapılan açıklamada Avrupa'da aralık ve ocakta delta varyantı kaynaklı salgın yükünün artacağı belirtilerek, takviye dozların yapılması tavsiye edilmişti.

Avrupa Birliği aşı sertifikasını erteleyeceK Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı.

İsveç'te 18-65 yaş grubuna Kovid-19 aşısının 3. dozu önerildi İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında18-65 yaş aralığındakilere 3. doz önerildi.