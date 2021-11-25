Türkiye Gazetesi

Fotoğrafçı Steve McCurry, 1985 yılında Afganistan'ın Peşaver'deki bir mülteci kampında çekilen ve bütün dünya tarafından "Afgan kızı" olarak tanınan Şarbat Gula, yıllar sonra ortaya çıktı. Gula, Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesinin ardından İtalyan yetkililere ülkesinden ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine devreye giren İtalyan Başbakanlığı Gula'yı Afganistan'dan tahliye ederek Roma'ya getirdi.

FOTOĞRAF 13 YAŞINDAYKEN ÇEKİLMİŞTİ

Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı. Hemen herkesi etkileyen fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre bulunamadı. 2002 yılına gelindiğinde fotoğrafı çeken McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi, Gula'yı bulabilmek için Afganistan'a gitti. Ekip, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başardı.

'Afgan Kızı'nın 14 yıl hapsi isteniyor! National Geographic dergisine "Afgan Kızı" başlığıyla kapak olan Gula, Pakistan'da gözaltına alındı

'Afgan Kızı' lakaplı Şarbat Gula kefalet talebi reddedildi National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" lakaplı Şarbat Gula'nın gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest kalma talebini mahkeme reddetti.

İşte Afgan kızının son hali National Geopraphic dergisine kapak olan ünlü "Afgan kızı" Şerbet Gula'nın üçüncü kez çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.İşte 17 yıl sonraki hali...