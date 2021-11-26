Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği himayesinde, Romanyalı kamu görevlileri, diplomatlar ve askeri personel, mart ayından itibaren YEE'nin çevrim içi kurslarına kayıt yaptırmaya başladı. Bu kapsamda, Türkçe öğrenmeye çalışan öğrenci sayısı 1700'lere yükseldi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINI DA MERAK SARDI

Kamu çalışanlarının yanı sıra İkili Askeri Eğitim ve İş Birliği Anlaşması ile Romanya ordusuna da Türkçe öğretiliyor. Romanya’nın Giurgiu şehri Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü ile belediye çalışanlarının tamamına da Türkçe kursu açıldı.