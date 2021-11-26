Türkiye Gazetesi

Dünyayı iki yıldır esir alan koronavirüs, son aylarda hem vaka sayılarında yaşanan artışla hem de ortaya çıkan yeni varyantlar ile korkutuyor. Son olarak İngiltere, özellikle Afrika'da görülen yeni bir varyant nedeniyle 6 ülkeyi seyahat listesinde 'kırmızı' kategoriye aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüsün "B.1.1.529" olarak adlandırılan yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini kırmızı listeye aldıklarını, bu ülkelere uçuşların geçici olarak askıya alınacağını ve İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

KIRMIZI LİSTEYE ALINAN ÜLKELER

Bakan Javid, daha sonra yaptığı açıklamada kırmızı listeye alınan ülkelerin, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu bildirdi.

Bilim adamlarının yeni varyant konusunda son derece endişeli olduğunu belirten Javid, bu varyanta ilişkin daha fazla şey öğrenilmesi gerektiğini vurgularken, yeni varyantın Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini kaydetti.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN KÖTÜ VARYANT"

"İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) da yeni varyanta ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar gördüğümüz en kötü varyant" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'den uçuşlar yarın saat 12.00'den itibaren askıya alınacak ve pazar günü saat 16.00'dan sonra İngiltere'ye yeni gelenlerin de otellerde karantinaya alınması gerekecek.

İngiltere'de şu ana kadar yeni Covid-19 varyantına ilişkin vaka bildirilmedi.

'SÜPER VARYANT' 32 MUTASYONA SAHİP

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Covid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de bu virüse rastlandığı bilgisi verilmişti.

"Süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Düşük görülme sıklığı nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmayan bir tür olduğu tahmin ediliyor.

Bilim adamlarından yeni varyant uyarısı: Daha fazla hastalığı tetikleyebilir Bilim adamları yeni Covid varyantı konusunda uyarıda bulundu. B.1.1.529 adlı varyantın vücutta daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini söyleyen uzmanlar varyantın 3 bölgede 10 kişide göründüğünü söyledi.

Delta varyantı anne ölümlerini etkiledi: Risk 5 kat daha yüksek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüban Atilla, Covid-19’un şaşılığa sebep olabildiğini, son dönemde bu vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, "Koronavirüsü illaki ağır atlatmak gerekmiyor, hafif geçirenlerde de rastlıyoruz" dedi.

Komşu için korkutan uyarı: Yeni bir varyant ortaya çıkabilir Koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşayan Avrupa'nın yaklaşık yüzde 76'sının aşılı olduğu belirtilirken, iki doz aşılama oranının yüzde 26 ile en düşük olduğu ülke Bulgaristan'da yeni bir varyant ortaya çıkabileceği uyarısı geldi.