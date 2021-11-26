Türkiye Gazetesi

Çin’in Suzhou şehrinde tespit edilen 3 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkenin 2 önemli havalimanında 500’ün üzerinde havalimanında uçuşlar koronavirüs vakasının yayılmasını önlemek iptal edildi. Vakaları kontrol etmeye çalışan Pekin hükümeti sıfır covid vakası hedefine ulaşmak için alarma geçti. Okulların kapatıldığı ülkede yoğun tedbirler artırıldı.







3 VAKANIN AŞILI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Şanghay sağlık yetkilileri düzenlediği basın toplantısında, üç pozitif vakanın geçen hafta yakındaki Suzhou şehrine birlikte seyahat eden arkadaşlar olduğunu söyledi ve hepsinin tamamen aşılı olduğunu belirtti.

TEDBİRLER ARTIRILDI

3 kişinin koronavirüse yakalanmasından sonra ülkede 2 önemli havalimanında 500’den fazla uçuş iptal edildi.

Yaklaşık 100 km uzaklıkta, yaklaşık 13 milyonluk bir nüfusa sahip olan Suzhou, turistik yerleri kapattı ve hükümet, şehirde turizm turlarının iptal edilmesi için talimat verdi.



Okullar için koronavirüs rehberi! 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı 19 gündür kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai, Pekin'deki bir gençlik turnuvasında ortaya çıktı.