Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore senenin başlarında kot pantolon ve 'aslan yelesi' saç stilini yasaklaması ile gündeme gelmiş, ülkenin lideri Kim Jong-Un, kıyafet dışında da pek çok şaşırtan karara imza atmıştı. Bu kararlardan sonuncusu ise 'deri mont' yasağı oldu. Kuzey Kore'de, 'Kim Jong Un'un kıyafet tercihlerine saygısızlık' olması gerekçesiyle, vatandaşların deri mont çeşitlerini giymeleri yasaklandı.

GEREKÇE: KIM JONG-UN'U TAKLİT ETMEK

ABD tarafından finanse edilen haber sitesi Radio Free Asia (RFA), Kuzey Kore kaynaklarına atıfta bulunarak Kim Jong-Un'un kıyafet tercihlerini taklit gerekçesiyle vatandaşların deri mont giymelerinin yasaklandığını belirtti. Haberde, özellikle Kim'in sık sık deri trençkot giymesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtilirken, Kuzey Kore'deki deri mont fiyatlarının da altı çizildi.

Ülkede 'lüks giyim ürünü' olarak görülen deri ceketlerin fiyatlarının suni deride 80 bin won, gerçek deride ise 170 bin won civarında seyrettiği belirtilen haberde, ülkede ortalama maaşın ise yaklaşık 4 bin won olduğu aktarıldı.

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DERİ MONT VE PALTOLAR 'GÜÇ SEMBOLÜ' KABUL EDİLİYOR

Bir kaynağa atıfta bulunan haberde, "Bu yılın ocak ayında gerçekleştirilen 8'inci parti kongresindeki askeri geçit töreni sırasında, Kim Jong-Un ve tüm üst düzey yetkililerin de deri ceket giydiği görüldü" dendi. Kaynağa göre, deri ceket giyen yetkililer arasında Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong da vardı.

Kaynak, Eylül ayında deri mont ve paltoların 'güç sembolü' olarak kabul edilmesinden dolayı, özel giyim tüccarlarının ticaret şirketi yetkililerinden sentetik deri ithal etmelerini istediğini söyledi.

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