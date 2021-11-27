Türkiye Gazetesi

Covid-19’un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron, birçok ülkede tespit edilmeye başladı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, İngiltere’de 2 kişi de Omicron mutasyonu tespit edildiğini belirterek, vakalardan 1’inin başkent Londra'nın kuzey doğusundaki Chelmsford şehrinde, diğerinin ise Nottingham'da olduğunu aktardı. Söz konusu bölgelerde Covid-19 testleri yapılacağını ifade eden Javid, 2 vakanın "bağlantılı" olduğunu ve bu bağlantının Güney Afrika'ya kadar takip edildiğini ekledi.

LÜTFEN AŞI OLUN

İngiltere'de yeni mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemlerin alınabileceğini belirten Javid, "Gerektiği takdirde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğimiz konusunda her zaman çok net olduk. Bu, pandeminin sona ermekten çok uzak olduğunun gerçek bir hatırlatıcısıdır. Şu anda herkesin yapabileceği bir şey var, lütfen aşı olun" dedi.

4 AFRİKA ÜLKESİ KIRMIZI LİSTEYE ALINDI

İngiltere hükümeti, endişe verici Omicron mutasyonu karşısında kırmızı seyahat listesine 4 ülkeyi daha ekledi. Sağlık Bakanlığı, dün Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'yi kırmızı listeye eklemesinden sonra bugün de Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya’yı kırmızı listeye ekledi. Güncellemeye göre 28 Kasım Pazar günü yerel saat ile 04.00'den itibaren bu ülkelerden İngiltere'ye gelen kişiler 10 gün boyunca otel karantinası uygulamak zorunda kalacak.

Hükümet ayrıca, son 10 gün içinde söz konusu ülkelerde bulunmuş kişilerin kendilerini 10 gün izole etmeleri ve PCR testi yapmaları gerektiğini belirtti.

JOHNSON BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İngiltere'de yeni mutasyonun görülmesiyle beraber, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yerel saat ile 17.00'de basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Öte yandan Covid-19'un Delta mutasyonundan yaklaşık 2 kat daha fazla mutasyona sahip olduğu için daha tehlikeli olarak kabul edilen Omicron, şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail ve Hong Kong'da tespit edildi. Mutasyonun Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde olabileceğinden şüpheleniliyor.

B.1.1.529 mutasyonu İsrail'de de tespit edildi İsrail Sağlık Bakanlığı, Doğu Afrika ülkesi Malavi'den ülkeye dönen 3 kişide korona virüsün (Covid-19) B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonunun tespit edildiğini ve karantinaya alındıklarını kaydetti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede ilk kez B.1.1.529 mutasyonu taşıyan vakaların tespit edilmesi üzerine İsrail'in "acil bir durumun eşiğinde" olduğunu belirtirken, İsrail hükümeti ise yeni mutasyon ile mücadele kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine gidiş gelişleri yasaklama kararı aldı.

Güney Afrika'da B.1.1.529 mutasyonu keşfedildi Güney Afrikalı bilim adamları, ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini bildirerek, yeni mutasyonun potansiyel etkilerinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.

Rusya'da koronavirüs Delta Plus mutasyonu mikroskopla görüntülendi Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) bir Afrika yeşil maymunun böbreğine epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirilen ve elektron mikroskobu kullanılarak incelenen korona virüsün Delta Plus mutasyonunu görüntülendi.

Meksika’da Delta ve Mu mutasyonu tespit edildi Meksika'da bir hastada Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi.