Türkiye Gazetesi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide Covid-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandı.

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

8 ÜLKEYE YASAK GELMİŞTİ

İtalya Sağlık Bakanlığı, dün aldığı kararla son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 596 bin 898 testte 12 bin 877 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 994 bin 891'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 178 bin 946'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 624'e çıktı.

CAN KAYBI 133 BİN 627'YE YÜKSELDİ

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 artarak 133 bin 627'ye yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 93 can kaybının yaşandığı 1 Haziran'dan bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 451 artışla 4 milyon 682 bin 318'e ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 95 milyon 310 bin 868 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 607 bin 770 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 5 milyon 702 bin 524 kişiye ek doz aşı yapıldı.

ALMANYA'DAKİ VAKALAR GÜNEY AFRİKA'DAN

Almanya'da Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtilmişti.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON AÇIKLAMASI

Omicron varyantının hızla yayılması ile ülkeler alarm durumuna geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yeni varyanta ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.

KKTC'de Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlama geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlamalar getirildi.

KKTC'de Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlama geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlamalar getirildi.

Avrupa’da hızla yayılıyor: OMICRON Almanya'ya da sıçradı Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun, Almanya'da bir koronavirüs hastasında görüldüğü iddia edildi.