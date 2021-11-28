Türkiye Gazetesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Taraflar aralarında gerçekleşen görüşmeyi olumlu olarak nitelendirdi.

“TEMEL NOKTALARDA ANLAŞMA SAĞLADIK”

Putin görüşme ile ilgili “Temel noktalarda anlaşma sağladık” açıklamasında bulunarak aradaki ulaşım hatlarının yeniden açılması ve “insani konuların” görüşülmesi gerektiğini belirtildi. Üç ülkenin yayınladığı ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların yeniden belirlenmesi için ortak komisyonun kurulması konusunda uzlaşma sağlandı.

“TANSİYONUN DÜŞMESİ GEREKİYOR”

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra “Tarihsel bağlarımız var. Onları gelecekte yeniden tesis etmeli ve geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu. Putin, "Tansiyonun düşmesi ve insanların barış içinde yaşayabilmesi gerekiyor.

“SINIRLARIN BELİRLENMESİ KONUSUNDA ÇALIŞACAĞIZ”

Yakın gelecekte sınırların belirlenmesi konusunda çalışacağız" dedi ve bunun zor bir görev olduğunu da sözlerine ekledi. Aliyev ve Paşinyan, söz konusu hususta görüşmeler yürütmek için hazır olduklarını belirtti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ikaz: Rahat durmazsanız karşılığını alırsınız Karabağ’da aldığı ağır yenilgiden ders çıkarmayan Ermenistan yine tahrik etti, yedi Azerbaycan askeri şehit düştü. Dışişleri Bakanı Bayramov, "Toprak iddialarına yönelik açıklama duyuyoruz. Bunlar tehlikeli sözler. Her adıma karşılığını veririz" uyarısında bulundu.