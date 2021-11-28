Türkiye Gazetesi

ABD'den Omikron varyantı uyarısı geldi. "Nu" olarak da isimlendirilen bu varyantla ilgili vakaların Güney Afrika'nın hemen her şehrinde artması, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da da vakaların saptanması üzerine dünyada birçok ülke alarma geçmişti, bunlardan biri de virüsten en çok etkilenen ülkelerden ABD oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Omikron varyantının ABD'yi etkilemesi kaçınılmaz." dedi.

ABD'DE HENÜZ GÖRÜLMEDİ

"Bu Hafta" isimli programa konuk olan Fauci, sunucunun yeni tespit edilen Omikron varyantının ABD'de görülüp görülmediği yönündeki sorusu üzerine, "Henüz tespit etmedik ve oldukça iyi bir gözetleme sistemimiz var. Ancak birden fazla ülkeye girmiş bir virüs kaçınılmaz olarak burada da olacaktır. Asıl soru, buna hazır olacak mıyız?" diye konuştu. Fauci, yeni varyantın ABD'ye ulaşması durumunda sağlık protokollerinin yeniden revize edilmesi gerektiğini belirtti.

BİR ÇOK ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI!

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantı Omikron hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bu varyanta karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizmiş, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Yeni kısıtlama kararı nedeniyle ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.



Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?



Koca, koronada son durumu paylaşıp merak edilen soruyu cevapladı: Türkiye’de Nu varyantına rastlanmadı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son durumu gösteren günlük tabloyu paylaşıp, ülkede yoğunlukla delta varyantının görüldüğünü söyledi. Koca, ülkede Nu varyantı taşıyan bir vakanın olmadığını ifade etti.