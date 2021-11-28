Türkiye Gazetesi

İngiltere’de koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı arttı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de dün 2 kişide tespit edilen yeni mutasyonun, başkent Londra'nın Westminster bölgesinde 1 kişide daha tespit edildiği belirtilerek, toplam Omicron vaka sayısının 3’e yükseldiği aktarıldı.



UKHSA CEO'su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde daha fazla mutasyon vakasının tespit edilmesinin çok muhtemel olduğunu belirterek, yetkililerin mutasyonun bulaşıcılık, şiddetli hastalık, ölüm, antikor cevabı ve aşı direnci üzerindeki etkisini anlamak için araştırmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

AŞI ÇAĞRISI YİNELENDİ

Harris, Covid-19 semptomları olan herkesin kendini izole etmesi ve hemen PCR testi yaptırması gerektiğini vurguladı. Harris ayrıca, aşıların yeni mutasyona karşı savunmayı güçlendirmeye yardımcı olacağını aktararak, herkesi Covid aşılarının tüm dozlarını eksiksiz şekilde yaptırmaya çağırdı.

Harris, yeni mutasyonun yayılmasını yavaşlatmayı sağlamak için herkesin toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske kullanması gerektiğini açıkladı.



Hollanda'da 13 kişide Covid-19'un Omicron varyantı görüldü Hollanda’nın başkenti Amsterdam'a gelen iki uçakta, Güney Afrika’dan gelen 13 yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildi.



Omicron varyantı Avustralya'da da tespit edildi Avustralya’da 2 kişide Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron tespit edildi.



Omicron varyantının belirtileri açıklandı! Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin ilk kez uyan Güney Afrikalı doktor, tehlikeli varyantın belirtilerini açıklayarak, semptomlerın sağlıklı hastalarda "sıra dışı ama hafif" olduğunu söyledi.