Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da 25 Kasım’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un keşfedilmesinden sonra birçok ülke Güney Afrika’ya yönelik seyahat kısıtlaması kararı aldı. Bu kararın üzerine Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa televizyonda bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat yasağı koyan tüm ülkeleri kararlarını derhal ve acilen geri almaya çağırıyoruz” dedi.

KISITLAMALARI AYRIMCILIK OLARAK NİTELEDİ

Ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladı seyahat yasaklarının bilimle bağdaşmadığını söyleyen Ramaphosa, “Seyahat yasağının yapacağı tek şey, mutasyondan etkilenen ülkelerin ekonomilerine daha fazla zarar vermek, pandemiye yanıt verme ve kontrol altına alma yeteneklerini baltalamak” şeklinde konuştu. Kısıtlamaların haksızlık olduğunu söyleyen Ramaphosa, “Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelerimize karşı haksız bir şekilde ayrımcılık yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE SEYAHAT KISITLAMASI KARARI ALMIŞTI

Omicron’un keşfinden sonra aralarında ABD, Fransa, Türkiye ve Katar’ında aralarında bulunduğu birçok ülke Güney Afrika ile birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktarılmış, Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığı ifade edilmişti. DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırmıştı.

DSÖ OMİCRONA KARŞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtmiş, Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktarmıştı. DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulunmuştu.

OMİCRON 12 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.

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