Türkiye Gazetesi

Soğuk hava ve kar Avrupa’yı esir aldı. Kışın şimdiye kadarki kaydedilmiş en soğuk gecesi yaşanırken, , İngiltere'yi bir kar örtüsü kapladı. Sıcaklık bir gecede -10 dereceye kadar düştü. Fırtına ve soğuk havada dolayı can kayıpları yaşanırken yetkililer alarma geçti.

BUZ UYARISI YAPILDI

Avrupa'da kar ve buz için sarı uyarı yayınladı. İngiltere'nin meteoroloji kurumu bu hafta 170 kilometre hızla esen rüzgar ve kar yağışının ülke genelinde hasara yol açarak binalara, yolların kapanmasına ve tren gecikmelerine neden olmasının ardından 'buz' uyarısı yayınladı.

SOĞUK HAVA AVRUPA’YI ESİR ALDI

Öte yandan Fransa'da Pireneler, Alpler ve Massif merkezinin dağlık bölgeleri de dahil olmak üzere 11 bölgede, 40 cm'ye varan karla birlikte turuncu (ikinci en şiddetli) kar ve buz uyarısı yapıldı.

SARI ALARMA GEÇİLDİ

Buna ek olarak, Pas-de-Calais departmanı da sel için turuncu, yağmur ve kar için de sarı alarma geçti. Böylece toplamda 12 bölge turuncu alarma geçmiş durumda.

60 KİŞİ MAHSUR KALDI

Kışın şimdiye kadar kaydedilmiş en soğuk gecesinde, İngiltere'yi bir kar örtüsü kapladı. Sıcaklıklar bir gecede -10C'ye düşerken, üç gün önce Yorkshire'da Tan Hill Inn isimli bir mekana giden 60 kişi bir metre boyuna ulaşan kar nedeniyle burada mahsur kaldı.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mevcut soğuk hava dalgası, Cuma günü Arwen Fırtınası vurduğunda ağaçların kuvvetli rüzgarlarla devrilmesi sonucu üç kişinin ölmesinden sonra geldi. Polis, Lancaster'da fırtınada bir kişinin Vicarage Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında öldüğünü söyledi.

Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aberdeenshire'da bir kişi, arabasına ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Maghera'daki St Mary's İlkokulunun baş öğretmeni Francis Lagan de Cuma günü Kuzey İrlanda'nın Antrim kentinde arabasına bir ağaç devrilmesi sonucu öldü.

İSPANYA’DA YOLLAR KAPANDI

Hafta sonu İspanya'nın kuzeyinde şiddetli bir kar fırtınası, kamyon sürücülerinin mahsur kalmasıyla yolların kapanmasına neden oldu. İspanya trafik yetkililerine göre, İspanya'nın kuzeyindeki 139 yol fırtınadan etkilendi. Bazı kamyon şoförleri bir servis istasyonunda en az 15 saat mahsur kaldı ve hareket edemedi. Şoförlerden birisi, "Yaklaşık 15 saat mahsur kaldım. Bütün gün burada kalmamız gerekebilir" diye konuştu.

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