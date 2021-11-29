Türkiye Gazetesi

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanları Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bir araya geldi. Bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir Covid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadesi kullanıldı.

GÜNEY AFRİKA'YA TEBRİK

Bu sebeple, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi.

"OMICRON'U İZLEYECEĞİZ"

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek "Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlıyız. Aralıkta tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerine yer verildi.

25 KASIM'DA ORTAYA ÇIKTI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

İngiltere'de bilim adamları araştırıyor: Omicron varyantına Spidex ilaç kokteyli Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüs’ün deltadan sonraki varyantı olan omicron mutasyonu nedeniyle hükümetler alarma geçti. İngiltere’de omicron varyantı üzerinde etkili olabileceği belirtilen ‘Spidex’ isimli ilaç kokteylinin yeni varyant üzerinde yoğun bakıma olan ihtiyacı azalttığı belirtildi.

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