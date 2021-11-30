Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıkan yeni mutasyonları, vaka ve can kaybı sayısında artışa neden oluyor. 'Delta varyantı'nın can kaybına olan etkisinin ardından son olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan 'Omicron mutasyonu' birçok ülkede yeni önlemler alınmasına neden oldu.

Dünya genelinde birçok ülke Güney Afrika'ya uçuşları durdururken, buradan yakın zamanda gelen yolcular için de zorunlu karantina kararları çıkmıştı.

İsrail ve Japonya, oturum ve çalışma izni olan yabancılar hariç turizm, iş ve eğitim amaçlı seyahat eden yabancı ziyaretçilere sınırlarını kapatırken, Fas da iki hafta süreyle bölgeye tüm uçuşları durdurmuştu.

İNGİLTERE'DE DE YENİ ÖNLEMLER ALINDI

İngiltere'de ise Omicron varyantı nedeniyle mağaza ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının tekrar zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Hükümetin resmi internet sitesinde yapılan duyuruyla ülkeye giriş yapan herkesin iki gün sonra PCR testi yapmasına zorunluluk getirilirken, test sonucu negatif çıkana kadar bu kişilerin kendilerini tecrit etmeleri şartı getirildi.



Sağlık Bakanı Koca, ​geçen hafta yaptığı açıklamada Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve gibi ülkelere yönelik seyahat yasağı kararı alındığını duyurmuştu.

HOLLANDA'DA KISMİ KAPANMA 2 HAFTA UZATILDI

Hollanda'da 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldı.

Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanmanın 2 hafta süreyle uzatıldığını belirterek, temel ihtiyaç ürünleri satan işletmelerin 06.00-20.00 arasında, kafe, restoran, kuaför, sinema, tiyatrolar, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi işletmelerin ise 05.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini belirtti.

Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini aktaran Rutte, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarının saat kısıtlamasından muaf olduğunu ifade etti.

KIRGIZİSTAN'DA PCR TESTİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Son önlem haberi ise Kırgızistan'dan geldi. Kırgızistan'da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un yayılmasının engellenmesi amacıyla yarından itibaren ülkeye girişlerde negatif PCR testi sonucu ibraz edilmesi zorunlu hale getirilecek.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık itibarıyla Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun yayılmasının engellenmesine yönelik eylemlerin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, yabancıların ve ülke vatandaşlarının Kırgızistan’a giriş yapmaları için aşılanma durumlarına bakılmaksızın negatif PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

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