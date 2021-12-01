Türkiye Gazetesi

The Economist dergisi, dünyadaki 173 büyükşehirde 200'den fazla mal ve hizmet kalemini inceleyerek 'dünyanın en pahalı şehirleri' listesini yeniledi. Hazırlanan raporda, tedarik zinciri sıkıntılarının fiyat artışlarını tetiklediği, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların dünya genelinde üretimi ve ticareti etkilediği belirtildi.

Dünya genelinde büyükşehirlerde yaşayanların bu sene hayat pahalılığı konusunda son 5 yılın en büyük artışına şahit olduğu belirtilen raporda, petrol fiyatlarındaki artışla şehirlerde ulaşımın daha pahalı hale geldiği, bunun yanı sıra dünya genelinde eğlence, kişisel bakım gibi kalemlerin de hızlı fiyat artışına katkı sağladığı kaydedildi.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ TEL AVİV

İsrail'in başkenti Tel Aviv, hayat pahalılığındaki küresel sıralamada beşinci sıradan birinci sıraya yükselerek dünyanın en pahalı şehri oldu. Daha önce zirvede yer alan Paris'in bir sıra geriye düşerek Singapur ile ikinciliği paylaştığı belirtildi.

İsrail şekelinin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması ve gıda ile ulaşım fiyatlarında görülen artışın, Tel Aviv'i birinci sıraya yükselttiği kaydedildi.

TAHRAN EN FAZLA YÜKSELEN ŞEHİR

İran'ın başkenti Tahran, ABD yaptırımlarının yol açtığı fiyat artışları ve kısıtlamalar nedeniyle dünya pahalılık endeksinde 79'uncu sıradan 29'unculuğa çıkarak, listede en fazla yükselen şehir oldu.

Raporda, hayat pahalılığı sıralamasında Avrupa ve gelişmiş Asya şehirlerinin üst sıralarda yer aldığı, en ucuz şehirlerin de Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın fakir bölgelerinde bulunduğu aktarıldı.

Suriye'nin başkenti Şam dünyanın en ucuz şehri olurken, Libya'nın başkenti Trablus'un da listede sondan ikinci sırayı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Listede ilk 20'de yer alan şehirler ise şöyle;

4.ZÜRİH-İSVİÇRE

5.HONG KONG

6. NEW YORK

7. CENEVRE-İSVİÇRE

8. KOPENHAG-DANİMARKA

9. LOS ANGELES-ABD

10. OSAKA-JAPONYA

11. OSLO-NORVEÇ

12. SEUL-GÜNEY KORE

13. TOKYO-JAPONYA

14. VİYANA-AVUSTURYA

15. SİDNEY-AVUSTRALYA

16. MELBOURNE-AVUSTRALYA

17. HELSİNKİ-FİNLANDİYA

18. LONDRA-BİRLEŞİK KRALLIK

19. DUBLİN-İRLANDA

20. FRANKFURT-ALMANYA

Emlakta en pahalı il Muğla, ilçe Beşiktaş Emlak piyasasında hareketlilik kış aylarında yavaşlasa da, metrekare fiyatları, bazı bölgelerde artık çift haneye oturdu. Ortalama metrekare fiyatları önceki yıl ile kıyaslandığında, yüzde 35-60 arasında bir artış yaşandığı gözlemlendi.

İngiltere’de tedarik ve iş gücü krizi hayat pahalılığını artırıyor İngiltere’de tedarik zincirlerinde ağırlaşan sorunlar ve kalifiye iş gücünde yaşanan yetersizlik, üretim maliyetlerini ve hayat pahalılığını artırıyor.