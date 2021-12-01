Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) dışından gelen aşılı olsun veya olmasın bütün yolculardan son 48 saat içinde negatif PCR test sonucu talep edileceğini söyledi. Attal, AB ülkelerinden gelen aşılanmamış kişilerden ise son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.
13 OMİCRON VAKASI ŞÜPHESİ
Gabriel Attal, şu anda Fransa'da Omicron mutasyonunun 13 şüpheli vakası olduğunu duyurdu. Ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini kaydeden Attal, "Tespit edilen vaka sayısındaki şiddetli artış bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
GÜNEY AFRİKA'YA UÇUŞLAR ASKIYA ALINMIŞTI
7 Afrika ülkesinden Fransa'ya uçuşlar askıya alındı Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika memleketlerinden ülkeye yapılan uçuşları askıya aldı.
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede Fransa'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.